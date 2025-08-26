PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Nach Ladendiebstahl in Zelle der PI Weimar gewandert

Weimar (ots)

Montagabend wurde die Polizei über eine Ladendiebin in der Erfurter Straße informiert. Trotz bestehendem Hausverbot war eine 34-Jährige erneut in dem Supermarkt unterwegs und packte sich Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von knapp 40 Euro in den Rucksack ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab eine Personenüberprüfung, dass gegen die Frau drei Haftbefehle vorlagen. Sie wurde vorerst in der PI Weimar untergebracht, bis sie in eine Justizvollzugsanstalt überführt wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 26.08.2025 – 11:25

    LPI-J: Vom Musizieren genervt

    Weimar (ots) - Den gestrigen Vormittag verbrachte eine 59-jährige ehemalige Musiklehrerin in Bad Berka mit dem Spielen ihrer Trommel. Nach einer gewissen Zeit nervte das einen 31-jährigen Hausbewohner, der daraufhin das Gespräch suchte. Nach einem entsprechenden Wortgefecht signalisierte die Musikerin, dass sie nun weitermachen möchte und schloss die Tür. Der Mann geriet daraufhin so in Rage, dass er gegen die Wohnungstür trat. Aufgrund des entstandenen Schadens muss ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:24

    LPI-J: Nach Vorfahrtsfehler Radfahrer touchiert

    Weimar (ots) - Am Montagvormittag befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer den Parkplatz des Hauptfriedhofes. Als er auf die Berkaer Straße auffahren wollte, übersah er den stadteinwärts fahrenden 62-jährigen Fahrradfahrer, der wiederum auf den Friedhofparkplatz fahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:11

    LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montagabend wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, an der Ecke Heidenberg/Königstraße in Apolda, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei dem 37-jährigen Weimarer wurde bei einer Personenkontrolle in seinem Taschenuhrenfach eine Cliptüte mit Crystal Meth gefunden. Das Crystal Meth wurde beschlagnahmt und der ...

    mehr
