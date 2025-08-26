LPI-J: Nach Ladendiebstahl in Zelle der PI Weimar gewandert
Weimar (ots)
Montagabend wurde die Polizei über eine Ladendiebin in der Erfurter Straße informiert. Trotz bestehendem Hausverbot war eine 34-Jährige erneut in dem Supermarkt unterwegs und packte sich Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von knapp 40 Euro in den Rucksack ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab eine Personenüberprüfung, dass gegen die Frau drei Haftbefehle vorlagen. Sie wurde vorerst in der PI Weimar untergebracht, bis sie in eine Justizvollzugsanstalt überführt wird.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell