Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Ladendiebstahl in Zelle der PI Weimar gewandert

Weimar (ots)

Montagabend wurde die Polizei über eine Ladendiebin in der Erfurter Straße informiert. Trotz bestehendem Hausverbot war eine 34-Jährige erneut in dem Supermarkt unterwegs und packte sich Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von knapp 40 Euro in den Rucksack ohne zu bezahlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab eine Personenüberprüfung, dass gegen die Frau drei Haftbefehle vorlagen. Sie wurde vorerst in der PI Weimar untergebracht, bis sie in eine Justizvollzugsanstalt überführt wird.

