Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räder im Wert von gut 8.000,- Euro entwendet

Jena (ots)

Aus einem Fahrradkeller in der Schrödinger Straße entwendeten Unbekannte gleich zwei Räder in einem Gesamtwert von 8.000 Euro. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und nahmen das E-Bike sowie das Mountainbike an sich. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut, ohne am Tatort Schaden zu hinterlassen. Die Polizei nahm das Diebstahlsdelikt auf und ermittelt nun zu den Tätern sowie zum Standort der Räder.

