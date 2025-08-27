Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichtwidrig vom Unfallort entfernt

Weimar (ots)

Am späten Dienstagabend befand sich eine 22-Jährige in einem Schnellrestaurant in der Heinrich-Heine-Straße. Dafür hatte sie ihr Motorrad Kawasaki auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Als sie nach kurzer Zeit wieder herauskam, musste sie Unfallschäden an ihrem Fahrzeug feststellen. Offensichtlich war ein davor abgestellter Pkw beim Ausparken mit dem Heck gegen die Front des Motorrades gestoßen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Hinweise zum Unfall bzw. Unfallverursacher nimmt die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell