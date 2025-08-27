LPI-J: Verdächtige Person auf Bahngleisen

Jena (ots) - Um in das ehemalige Objekt einer Klinik in der Bachstraße zu gelangen, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Holzsicherung an einem der Zugänge. Dahinter befand sich jedoch eine massive Metalltür, sodass der Einbruch dadurch misslang. Zeugenangaben zu Folge muss der Einbruchsversuch am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Durch die Tathandlung ist dem Eigentümer ein Schaden von 50 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte ...

mehr