LPI-J: Verdächtige Person auf Bahngleisen
Weimar (ots)
Zu einer kurzzeitigen Bahnsperrung kam es am gestrigen Vormittag im Bereich der Tiefurter Allee / Webicht. Grund hierfür war eine Information über eine Person, die sich im Bereich der Gleise aufhielt. Sofort eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes, so dass nach knapp einer Stunde die Strecke wieder freigegeben werden konnte.
