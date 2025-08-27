Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lieferant im Hausflur beraubt

Jena (ots)

Pizza abgeliefert und anschließend beraubt. So erging es am Dienstagnachmittag einem Lieferanten im Musäusring. Noch im Hausflur des Mehrfamilienhauses kam ihm ein Mann entgegen, der unter Verhalt eines Klappmessers die Geldbörse samt Bargeld forderte. Der Pizzabote überreichte die Beute, sodass der Täter anschließend zu Fuß in Richtung Carolinenstraße flüchtete. Etwa Zehn Minuten später, um 16:40 Uhr meldete der Geschädigte den Vorfall der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung des Räubers. Beschrieben wird der Mann mit einer Größe von circa 1,70 m, einer schlanken Statur und kurz geschorenen Haaren. Weiterhin soll er dunkelhäutig sein und eine unreine Haut (Akne) haben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem rotweißem Karohemd und einer blauen Jacke. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, die Kriminalpolizei Jena unter 03641 81-0 oder kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0222578/2025 zu kontaktieren.

