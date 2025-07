Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall auf der B7

Weimar (ots)

Nohra: Auf der Bundesstraße 7 zwischen Utzberg und Nohra kam es am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Weimar fahrender Transporter geriet auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter zurückgeschleudert und kollidierte mit einem dahinterfahrenden Pkw. Im Anschluss gerieten Transporter und Sattelzug in den Straßengraben. Dort kippte der Sattelzug um und verlor zum Teil die Ladung in Form von mehreren tausend Getränkeflaschen. Zusätzlich riss der Tank der Sattelzugmaschine auf, sodass der Kraftstoff herausfloss und später gebunden werden musste. Der 20-jährige Transporter-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden und ist mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Fahrer des Sattelzugs sowie die Fahrerin des Pkw erlitten leichte Verletzungen. Zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens ist ein Sachverständiger angefordert worden. Für die Unfallaufnahme musste die B7 knapp 4 Stunden voll gesperrt werden. Im Anschluss leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle durch einseitige Verkehrsregelung vorbei.

