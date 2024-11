Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Die Polizeidirektion Lüneburg jetzt auch auf WhatsApp - neue Kommunikationswege für mehr Blaulichtinformationen

Lüneburg (ots)

Die Polizei Heidekreis war mit ihrem WhatsApp Kanal als erste Inspektion der Polizeidirektion Lüneburg seit März 2024 Teil eines Pilotprojekts der Polizei Niedersachsen zur Erprobung der Nutzung eines polizeilichen WhatsApp-Channels. Durchgehend gute Erfahrungen und das positive Feedback aus der dortigen Bevölkerung haben gezeigt, dass die Nutzung eine effektive Erweiterung der polizeilichen Kommunikationskanäle ist.

Daher erfolgt nun die Einrichtung von insgesamt sieben weiteren polizeilichen WhatsApp-Channels. Die Kanäle sind den jeweiligen Inspektionen zugeteilt und dabei klar auf die Regionen ausgerichtet. So erhalten die Bürgerinnen und Bürger interessante Berichte und Neuigkeiten ihrer Polizei.

WhatsApp-Kanäle sind ein neuer Weg, um Informationen, wie zum Beispiel Sicherheitswarnungen, Verkehrs- und Veranstaltungsinformationen, Präventionstipps oder auch Zeugenaufrufe direkt an Abonnentinnen und Abonnenten zu senden - diskret, unkompliziert und sicher. Anders als bei Gruppenchats erfolgt die Kommunikation einseitig: Nutzerinnen und Nutzer können keine Nachrichten zurücksenden, sondern erhalten ausschließlich Nachrichten des jeweiligen Kanals. Die Inhalte bleiben somit übersichtlich und fokussiert. Das Reagieren auf Beiträge mittels Emojis ist möglich - und auch bei der Polizei völlig anonym. Nutzerinnen und Nutzer können weder andere Nutzende des Channels noch ihre persönlichen Reaktionen sehen.

"Ich freue mich, dass sich das niedersachsenweite Pilotprojekt als so erfolgreich dargestellt hat und wir WhatsApp nun in unserer gesamten Direktion nutzen werden. Mittels moderner Kommunikationswege können wir Transparenz und Bürgernähe schaffen. Insbesondere in Einsatzlagen - wie bei Öffentlichkeitsfahndungen oder Zeugenaufrufen - möchten wir mit diesem Medium eine noch größere Reichweite erzielen und wertvolle Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten.", so der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg Thomas Ring.

Um den WhatsApp-Kanälen der Polizeidirektion Lüneburg zu folgen, finden Sie uns direkt in der App unter der Suchfunktion mit den unten aufgeführten Namen oder klicken einfach auf die jeweiligen Links:

Polizei Lüneburg: https://whatsapp.com/channel/0029VafZbKNKrWR1dTURbB1Z

Polizei Uelzen: https://whatsapp.com/channel/0029Vag9L2F6xCSM8Q8EQf0G

Polizei Lüchow-Dannenberg: https://whatsapp.com/channel/0029VafsDFS6rsQpd1Ss9d1h

Polizei Landkreis Harburg: https://whatsapp.com/channel/0029VabYvfr8F2p5Bt33hg2c

Polizei Stade: https://whatsapp.com/channel/0029VabZHAv4o7qU4GUNEa35

Polizei Celle: https://whatsapp.com/channel/0029VafwOFv60eBnlCgiPB1L

Polizei Rotenburg (Wümme): https://whatsapp.com/channel/0029VaftwBn6BIEntJeiBP0Q

Polizei Heidekreis: https://whatsapp.com/channel/0029VaRTwJEHQbS21PkxeD42

