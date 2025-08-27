PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warenlieferung auf Abwegen

Jena (ots)

Laut Sendungsverfolgung sollte ein Paket einer Frau beim Nachbarn am Salvador-Allende-Platz abgegeben worden sein. Als die Frau ihre Sendung am vergangenen Dienstag abholen wollte, war dieses jedoch nicht mehr vorhanden. Die Bewohner gaben an, dass ihr letzter Besucher das Paket mitgenommen haben muss. Auch dieser konnte es auf Prüfung der Polizei nicht herausgeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Im Rahmen dessen soll nun herausgefunden werden, wo das Paket hingekommen und wer dafür verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

