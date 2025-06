Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen Helpup. Einbruchsversuch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (05.06.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 01:10 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Lageschen Straße in Helpup einzudringen. Der Bewohner wurde durch ein Geräusch geweckt und entdeckte einen Mann am Fenster. Bei seiner Entdeckung flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Er ist etwa 1,75 m groß und trug eine grüne Jacke sowie blaue Jeans. Am Fenster wurden Einbruchsspuren festgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

