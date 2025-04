Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Fleischerei scheitert - Sachschaden verursacht

Gera (ots)

Ronneburg. In der Nacht zum Samstag des 05. April 2025 versuchten drei bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Fleischerei in der Schillerstraße in Ronneburg einzudringen. Dabei entstanden durch Hebelversuche an einer Tür Sachschäden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nicht, sodass diese anschließend unerkannt flüchteten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0087488/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell