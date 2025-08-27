LPI-J: Rassistisch beleidigt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: In einem Streit zwischen drei Personen wurde einer der Streitpartner ausfällig und fing an, sein Gegenüber zu beleidigen. Die Beleidigung wurde derart, dass er ihn aufgrund der dunkeln Hautfarbe herabwürdigend betitelte. Die Polizei ist sodann an dem Dienstagabend in die Eisenberger Straße hinzugerufen worden. Die Gemüter konnten beruhigt werden, jedoch ist gegen den 42-jährigen Täter ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet worden.
