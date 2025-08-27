PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überrascht oder aggressiv - Mann öffnet Tür mit Messer in der Hand

Weimar (ots)

Dienstagmittag suchten Beamte des Finanzamtes eine Wohnanschrift in der Weimarer Belvederer Allee auf. Mit dabei, im Falle das der Wohnungsinhaber nicht zugegen ist, ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Nachdem man sich mittels Klingel und Klopfen Einlass begehrte, öffnete der 62-jährige Wohnungsinhaber abrupt die Tür - in der Hand ein Jagdmesser, welches noch in der Scheide war. Mit diesem führte er, fast zeitgleich mit der Türöffnung, eine Stichbewegung aus. Die Beamten sowie der Mitarbeiter konnten dieser jedoch ausweichen. Trotz, dass man sich als Finanzbeamte zu erkennen gab, den Grund des Besuchs offerierte und mehrfach das Weglegen des Messer aussprach, tat dies der Wohnungsinhaber nicht. Erst als man den Notruf der Polizei wählte, zeigte sich der 62-Jährige einsichtig. Die alarmierten Beamten stellten das Messer sicher, unterstützten die Maßnahme des Finanzamtes und leiteten im Ergebnis ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

