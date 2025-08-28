PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklautes Fahrrad gefunden

Weimar (ots)

Beamte der PI Weimar gingen gestern einem Hinweis wegen des illegalen Wildcampens in Weimar Nord nach. Tatsächlich konnten zwei Männer samt Zelt festgestellt werden. Im Rahmen der Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten bei einem der Männer ein Fahrrad fest, dass nach ersten Erkenntnissen entwendet wurde. Verstärkt wurde der Verdacht von der Aussage des 56-Jährigen, dass dieser das Mountainbike vor wenigen Wochen für einen kleinen Taler von einem polizeibekannten Dieb gekauft hat. Das Rad wurde beschlagnahmt, die Überprüfung läuft. Hinsichtlich des Wildcampings wurde das Ordnungsamt der Stadt Weimar informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:00

    LPI-J: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

    Weimar (ots) - Sachschaden im fünfstelligen Bereich bei vier kaputten Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern auf der L1060 zwischen Schwarza und Tannroda. Ein aus Richtung Schwarza kommender Fordfahrer war im Begriff am Abzweig Krakendorf nach links abzubiegen, als er hierbei mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Suzuki kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen aus Krakendorf ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:30

    LPI-J: Überrascht oder aggressiv - Mann öffnet Tür mit Messer in der Hand

    Weimar (ots) - Dienstagmittag suchten Beamte des Finanzamtes eine Wohnanschrift in der Weimarer Belvederer Allee auf. Mit dabei, im Falle das der Wohnungsinhaber nicht zugegen ist, ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Nachdem man sich mittels Klingel und Klopfen Einlass begehrte, öffnete der 62-jährige Wohnungsinhaber abrupt die Tür - in der Hand ein ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:21

    LPI-J: Fahrradunfall - Zeugen und Beteiligter gesucht

    Jena (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein Radfahrer den Einmündungsbereich Rudolstädter Straße / Hopfenweg. Dort ist er von einem unbekannten Radfahrer überholt und dabei touchiert worden. In der Folge geriet der Radler ins Straucheln und stürzte. Der Unbekannte drehte sich kurz um, fuhr dann aber weiter. Mit leichten Verletzungen begab sich der Verunfallte nach Hause und verständigte die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren