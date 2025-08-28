Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklautes Fahrrad gefunden

Weimar (ots)

Beamte der PI Weimar gingen gestern einem Hinweis wegen des illegalen Wildcampens in Weimar Nord nach. Tatsächlich konnten zwei Männer samt Zelt festgestellt werden. Im Rahmen der Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten bei einem der Männer ein Fahrrad fest, dass nach ersten Erkenntnissen entwendet wurde. Verstärkt wurde der Verdacht von der Aussage des 56-Jährigen, dass dieser das Mountainbike vor wenigen Wochen für einen kleinen Taler von einem polizeibekannten Dieb gekauft hat. Das Rad wurde beschlagnahmt, die Überprüfung läuft. Hinsichtlich des Wildcampings wurde das Ordnungsamt der Stadt Weimar informiert.

