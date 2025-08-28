LPI-J: 53-Jähriger ohne Führerschein erwischt

Apolda (ots) - Am Dienstag den 26.08.2025, wurde eine 66-jähriger Apoldaerin von Trickbetrügern angerufen. Ihr wurde von einer vermeintlichen Lottogesellschaft mitgeteilt, dass sie 41.000 Euro gewonnen hätte. Es würde jemand von der Lottogesellschaft und ein Notar zu ihr nach Hause kommen und sie solle lediglich ihren Personalausweis und einen Apple-Gutschein in Höhe von 1000 Euro bereithalten. Die 66-Jährige fiel zum Glück nicht auf den Betrug rein und meldete den ...

