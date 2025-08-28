LPI-J: 53-Jähriger ohne Führerschein erwischt
Utenbach (ots)
Am Dienstag den 26.08.2025 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 53-jähriger Weimarer in Utenbach kontrolliert. Neben der Belehrung, dem negativen Drogen und Alkoholtest wurde beim Abfragen der Personalien festgestellt, dass der Weimarer keinen gültigen Führerschein besaß. Somit war die Fahrt für den 53-Jährigen beendet, denn der Schlüssel wurde beschlagnahmt und er bekommt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell