Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch (02.07.), 20.30 Uhr bis Donnerstag (03.07.), 04.15 Uhr diverse Gegenstände und eine Geldbörse aus einem Mercedes-Benz entwendet.

Der Eigentümer stellte das Fahrzeug am Mittwochabend an der Straße Friedhof in Höhe der Hausnummer 11a ab. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie neben diversen Dokumenten eine Geldbörse und zwei Sonnenbrillen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die im angegebenen Bereich etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell