Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten auf dem Püsselbürener Damm, Ein Schwerverletzter

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.07.) gegen 07.20 Uhr ist ein 63 Jahre alter Mann aus Bielefeld mit seinem Auto auf dem Püsselbürener Damm in Richtung Ibbenbüren gefahren.

Kurz vor der Straße "An den Klärteichen" scherte der Autofahrer nach rechts aus, um danach in einem Bogen nach links über die Fahrbahn in eine Haltebucht zu fahren. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Kradfahrer, der auf dem Fahrstreifen in Richtung Püsselbüren gefahren ist und kollidierte mit diesem.

Der Ibbenbürener stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrbahn wurde bei dem Verkehrsunfall verunreinigt und anschließend von der Feuerwehr gereinigt. Der Püsselbürener Damm war dazu und auch zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

Der entstandene Sachschaden bei diesem Unfall wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Im Zuge des beschriebenen Unfalls ist eine 38-jährige Frau aus Ibbenbüren auf die Unfallstelle in Fahrtrichtung Püsselbüren zugefahren und wollte über eine Sperrfläche auf der rechten Seite der Fahrbahn auf der Straße wenden, um die Sperrung zu umfahren.

Hierbei übersah sie eine weitere Autofahrerin (45 Jahre aus Ibbenbüren), die von links gekommen ist und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Bei diesem Unfall sind beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren worden. Beide Fahrzeuge sind bei dem Unfall schwer beschädigt worden, der entstandene Sachschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell