Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Radfahrer begeht mehrere Straftaten und flüchtet, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (02.07.2025) hat ein unbekannter Radfahrer auf der Fahrradstraße (Anlieger frei) An der Bahn in Laggenbeck mehrere Straftaten begangen. Die Geschädigte ist eine 48-jährigen Auto-Fahrerin. Der Vorfall ereignet sich gegen 11.45 Uhr.

Die Frau aus Ibbenbüren war mit ihrem Renault Clio auf der Straße An der Bahn in Richtung Tecklenburger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 verhinderte der Radfahrer erst durch Schlangenlinienfahren, dass die Ibbenbürenerin ihn berechtigt mit ihrem Auto überholen konnte.

Zudem beleidigte der Radfahrer die Autofahrerin durch das geöffnete Autofenster rassistisch sowie mit Schimpfworten und bedrohte sie. Zudem versuchte er sogar, die Fahrzeugführerin zu schlagen und trat gegen die Fahrertür. Danach flüchtete der Radfahrer. Eine Zeugin kam der 48-Jährigen zur Hilfe.

Der Radfahrer war männlich, etwa 55 Jahre alt, eher kleiner und trug einen Fahrradhelm. Zudem hatte er eine ovale oder runde Lesebrille auf und war mit einer kurzen Hose bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Radfahrer sowie Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

