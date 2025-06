Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht durch LKW - Zeugen gesucht!

Vollmersbach (ots)

Am Montag, den 23. Juni 2025 kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Vollmersbach. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet ein LKW mit einem gelben Anhänger auf die Gegenfahrbahn wodurch ein ihm entgegenkommender PKW, ein weißer Mazda, ausweichen musste. Dennoch kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der LKW samt Anhänger von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Personalien auszutauschen.

Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt in der Ortschaft Vollmersbach unterwegs waren und die Hinweise zu dem LKW mit gelben Anhänger geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell