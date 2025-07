Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall auf der B 70, fünf Leichtverletzte

Wettringen (ots)

Auf der B 70 hat sich am Dienstagmittag (01.07.25) gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Es gab eine Vollsperrung. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Heek (Kreis Borken) war mit ihrem roten VW Golf auf der B 70 in Richtung Wettringen unterwegs. Im Auto saßen zudem eine 50-Jährige aus Gronau, eine 42-Jährige und ein 7-jähriges Mädchen, beide ebenfalls aus Heek. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Wettringen fuhr mit einem grauen Ford Grand C-Max vor der 39-Jährigen und musste kurz vor der Kreuzung B 70/Sofienstraße/Dorfbauerschaft verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte die VW-Fahrerin offenbar zu spät, sie fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Unfallbeteiligten leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die B 70 war im Bereich des Unfalls für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 5.000 Euro.

