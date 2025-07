Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Krankenfahrstuhlfahrer schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag (01.07.25) ein 85-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 85-Jährige mit seinem Mobil gegen 11.20 Uhr auf der Zollernstraße in Richtung Ludgeristraße. Dann wollte er nach rechts in die Ludgeristraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrstuhl ins Kippen und fiel auf die Seite. Er verletzte sich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die Ludgeristraße musste im Bereich Zollernstraße, aus Richtung Friedrich-Ebert-Ring kommend, für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

