Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Sitzecken angezündet, Polizei bittet um Hinweise

Steinfurt (ots)

An der Ecke Veltrup / Leerer Straße befindet sich eine öffentliche Sitzecke mit einem Tisch aus Holz. Am Freitagabend (27.06.) gegen 20.40 Uhr hat ein Anwohner bemerkt, dass die Tischplatte dieser Sitzecke brennt. Er wählte den Notruf und löschte das Feuer selbstständig mit einem Feuerlöscher.

Der Zeuge konnte an dem Abend drei Personen vom Brandort wegrennen sehen. Dabei handelte es sich um drei dunkel gekleidete männliche Personen, vermutlich zwischen 18 und 23 Jahre alt und ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß. Sie sind nach den Zeugenaussagen in Richtung Waldstück geflüchtet.

In unmittelbarer Nähe, nahe Veltrup 1, befindet sich eine weitere Sitzgruppe aus Baumstümpfen. Ebenfalls am Freitagabend (27.06.), allerdings bereits gegen 19.00 Uhr, wurde hier gezündelt. Ein Spaziergänger hatte den Rauch bemerkt und das angezündete Papier auf dem Tisch gelöscht. An dem Tisch entstanden Brandschäden.

Die Polizei ermittelt in diesen beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer Angaben oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 zu kontaktieren.

Die Polizei weist darauf hin, dass Zündeleien - insbesondere bei der anhaltenden Trockenheit - kein Spaß sind. Es handelt sich um Brandstiftung. Solche Zündeleien können schwere Brände auslösen, die nur schwer zu löschen und zu kontrollieren sind.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell