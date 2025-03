Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Restaurant

Kiel (ots)

Um 11:47 erreichten mehrere Anrufe aus dem Bereich um den Kleinen Kuhberg, die Integrierte Regionalleitstelle Mitte in Kiel. Es wurde eine starke dunkle Rauchentwicklung an dem Dach und aus dem rückwärtigen Bereich der Hausnummer 32 gemeldet. Umgehend wurde der Löschzug der Hauptwache, mit Unterstützung der Ostwache, zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Meldung bestätigt und es wurden weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Unterstützung nachgefordert. Die weitere Erkundung ergab, dass an der Dunstabzugshaube, in dem im Erdgeschoss befindlichem Restaurant, ein Feuer ausgebrochen ist und sich auf die an der Rückseite des Gebäudes angebrachte Lüftungsanlage ausgebreitet hat. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch etwas länger, da Teile der Lüftungsanlage zur Nachkontrolle demontiert werden mussten. Eine verletzte Person wurde von den Einsatzkräften an den Rettungsdienst übergeben und zur Versorgung in ein Kieler Krankenhaus gebracht. Entgegen erster Pressemeldungen war das City-Hostel zu keinem Zeitpunkt von dem Brandereignis betroffen, dort hat es nicht gebrannt. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von der Nord, Haupt und Ostwache der BF, des Rettungsdienstes und der FF Gaarden an dem Einsatz beteiligt, der gegen 14 Uhr beendet wurde.

