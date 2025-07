POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit Flucht Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - An der Ecke Veltrup / Leerer Straße befindet sich eine öffentliche Sitzecke mit einem Tisch aus Holz. Am Freitagabend (27.06.) gegen 20.40 Uhr hat ein Anwohner bemerkt, dass die Tischplatte dieser Sitzecke brennt. Er wählte den Notruf und löschte das Feuer selbstständig mit einem Feuerlöscher. Der Zeuge konnte an dem Abend drei Personen vom ...

mehr