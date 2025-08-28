PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht endet in Handschellen

Jena (ots)

Aufgrund deutlich zu hoher Geschwindigkeit sollte am Donnerstagmorgen in Jena ein roter Opel kontrolliert werden. Auf die unverkennbaren Zeichen der Beamten hielt das Fahrzeug jedoch nicht an und versuchte zu flüchten. Bei der Fahrt quer durch Jena, vom Westviertel nach Jena-Ost, prallte der Flüchtige mit seinem Pkw an mehrere geparkte Fahrzeuge, Laternenmasten und Verkehrsschilder. Zudem rammte er auch zwei Streifenwagen, wodurch an diesen Sachschäden entstanden. Im Innenstadtbereich konnte er dann gegen 05:00 Uhr festgenommen werden. Reue wurde keinesfalls bei dem 26-Jährigen wahrgenommen, er agierte renitent und bedrohte die Polizisten mit ihrem Leben. Da der Verdacht des Alkohol- und Drogenkonsums bestand, ist eine Blutentnahme angeordnet worden. Verletzt wurde bei der Aktion glücklicherweise niemand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ist der Führerschein des Mannes beschlagnahmt worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

