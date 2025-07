Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Streifenwagen und Roller kollidieren, Rollerfahrer versuchte zu flüchten

Rheine (ots)

Am Mittwochabend (23.07.) gegen 20.00 Uhr ist ein Streifenwagen der Polizei Rheine die Bonifatiusstraße in Richtung Süden gefahren. An der Kreuzung Am Stadtwald/ Bonifatiusstraße ist den Beamten ein Kleinkraftrad entgegengekommen.

Beim Erblicken des Streifenwagens bog der Roller plötzlich in den Friedrich-Ebert-Ring ab und versuchte aus bis dahin unbekannten Gründen wegzufahren. Der Streifenwagen konnte das Kleinkraftrad in der Birkenallee wieder aufnehmen und forderte den Fahrer auf anzuhalten. Dieser bog in einen baulich getrennten Geh- und Radweg ab und setzte die Flucht bis zur Dorfstraße fort.

Auf der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 30 konnte sich der Streifenwagen vor das Kleinkraftrad setzen. Der Fahrer des Kleinkraftrads versuchte links am Streifenwagen vorbei zu fahren und kollidierte dabei mit der Heckseite des Streifewagens. Hierbei stürzte das Kleinkraftrad zu Boden, der Fahrer blieb stehen und wurde nicht verletzt. Er wurde dann durch die eingesetzten Beamten an der Flucht gehindert.

Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Mann aus Rheine nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und es besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

