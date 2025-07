Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Feuer in Gartenhütte - Mann schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Brand in einer Gartenhütte in der Eichendorffstraße (zwischen Borghorster Weg und Bahnhofstraße) ist am Dienstag (22.07.2025) gegen 22.20 Uhr ein Mann schwer verletzt worden.

Der 70-Jährige hatte in der Gartenhütte einen Ethanol-Kamin befüllt. Dabei kam es zu einer Verpuffung. Durch das Feuer verletzte sich der Mann schwer. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Feuer zerstörte die Gartenhütte fast komplett und zog eine Hecke in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr Horstmar löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

