Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (18.07.), 17.00 Uhr und Montag (21.07.), 11.30 Uhr war ein Peugeot Boxer am Straßenrand der Straße "Wellenbrink", auf Höhe des "Schneeglöckchensweg" geparkt. In dieser Zeit wurde die vordere rechte Seitenscheibe des Transporters eingeschlagen. Zudem bauten unbekannte Täter das Autoradio aus und stahlen es. Es entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Wer Angaben zu dieser Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

