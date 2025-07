POL-PDNW: Autofahrt unter THC-Einfluss

Meckenheim / Wachenheim (ots) - Am Abend des 10.07.25 fiel einer Haßlocher Polizeistreife ein Roller, besetzt mit zwei Personen auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Meckenheim in der Eichengasse unterwegs war. Bei dem Versuch, den Roller einer Verkehrskontrolle zu unterziehen flüchtete der Fahrer über Feld- und Wirtschaftswege, teilweise mit Geschwindigkeiten über 80 km/h. Am Ortseingang Wachenheim ...

mehr