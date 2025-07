POL-PDNW: Lügen haben kurze Beine

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 09.07.2025 gegen 19:30 Uhr wurde eine 67-jähriger KRAD-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 67-Jähriger fuhr mit seiner Suzuki auf den dortigen Parkplatz. Ein vor ihm fahrender PKW fuhr nach rechts in eine Parklücke. Laut Zeugenaussagen wäre der 67-Jährige an dem gerade einparkenden PKW vorgefahren und hätte dabei stark ...

mehr