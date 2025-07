Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Krad-Fahrer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.07.2025 gegen 19:30 Uhr wurde eine 67-jähriger KRAD-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 67-Jähriger fuhr mit seiner Suzuki auf den dortigen Parkplatz. Ein vor ihm fahrender PKW fuhr nach rechts in eine Parklücke. Laut Zeugenaussagen wäre der 67-Jährige an dem gerade einparkenden PKW vorgefahren und hätte dabei stark beschleunigt. Vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und Unachtsamkeit kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem rückwärts ausparkenden VW Golf. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte die Mitnahme durch das DRK ab und wurde durch einen Bekannten ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen der Beteiligten, ist der genaue Unfallhergang Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

