POL-PDWO: Offenheim - Einbruch in Schrebergarten

Offenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 24.05.2025, bis Montag, 26.05.2025, kam es zu einem Einbruch in einen Schrebergarten in Offenheim. Bislang unbekannte Täter begaben sich zu dem in Höhe der Einmündung, Im Brühl / Alzeyer Straße, in Ortsrandlage befindlichen Schrebergarten einer 45-Jährigen. Die Täter schnitten ein Loch in den Gartenzaun und verschafften sich Zugang zu dem Schrebergarten. In dem Garten wurde ein Schuppen aufgebrochen und Gartengeräte entwendet. Der vorübergehend festgestellte Schaden beträgt ca. 350 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

