POL-PDWIL: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Hörschhausen (ots) - Am späten Nachmittag des 01.11.2024 wurde durch einen Spaziergänger zwischen den Ortschaften Hörschhausen und Uess ein schwarzes Trekkingfahrrad aufgefunden, welches in einem Gebüsch, nahe eines Wirtschaftsweges an der Kreisstraße 89, abgelegt war. Zum Besitzer liegen derzeit keine Hinweise vor. Ebenso liegt kein Hinweis für ein strafrechtliches Vergehen in diesem Zusammenhang vor. Zeugen in ...

mehr