POL-ST: Rheine, Einbruch in Mobilfunkgeschäft, Beute im fünfstelligen Bereich

Rheine (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (22.07.) gegen 01.45 Uhr haben unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Handyladens eingeschlagen und sind so gewaltsam dort eingedrungen. Aus den Geschäftsräumen sind diverse Ausstellungsmobiltelefone aus den Verankerungen gerissen und gestohlen worden. Der Wert des Diebesguts wird insgesamt auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Ersten Zeugenberichten nach wurde ein dunkler PKW in der Emsstraße zur Tatzeit gesehen. Er fuhr ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Borneplatz. Ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und dem Fahrzeug besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Tat. Wer Angaben zu diesem Einbruch machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

