Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Werkzeugcontainer am Baustofflager aufgebrochen, Beute in vierstelliger Höhe

Hörstel (ots)

In der Zeit von Dienstag (22.07.), 17.00 Uhr bis Mittwoch (23.07.) 07.10 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Baustofflagers an der Bergeshöveder Straße, nahe der Autobahnauffahrt A30, einen Container aufgebrochen. Hierzu haben sie ersten Ermittlungen zufolge eine Schlosssicherungskralle auf geflext und konnten so ins Innere des Containers eindringen. Ersten Feststellungen nach haben die Diebe daraus einen Stromerzeuger und einen Stampfer der Firma Wacker und weitere Werkzeuge, elektrische Hammer und Vorschlaghammer, gestohlen. Insgesamt ist ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe entstanden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell