Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Zigarettenautomat gesprengt, An der Dornierstraße

Hörstel (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 03.25 Uhr ist am Mittwochmorgen (24.07.) an der Dornierstraße ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ein Zeuge, der zum Zeitpunkt der Sprengung in einem Fahrzeug die Dornierstraße in Richtung Ibbenbürener Straße fuhr, meldete dies der Polizei. Ob die Täter Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

