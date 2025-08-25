PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Diebesgut festgestellt

Stuttgart (ots)

Am Freitagabend (22.08.2025) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 35-Jährigen am Hauptbahnhof Stuttgart, welcher mehrere gestohlene Gegenstände mit sich führte.

Gegen 22:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf den Tatverdächtigen aufmerksam, da sich dieser am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart offenbar auffällig verhielt und Reisende anschrie. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass sich der staatenlose Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der 35-Jährige zur Dienststelle verbracht und dort durchsucht. Hierbei wurden neben mehreren rezeptpflichtigen Medikamenten auch mehrere fremde EC-Karten sowie ein gestohlenes Smartphone bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt.

Da der 35-Jährige im Verdacht steht, das Smartphone am 15.08.2025 im Raum Ludwigshafen entwendet zu haben, wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

