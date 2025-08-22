PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth:

Stuttgart / Nürnberg (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstagmittag (21.08.2025) einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof Stuttgart festnehmen.

Gegen 13:00 Uhr wurden zivile Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stuttgart auf den 68-jährigen Gesuchten aufmerksam und unterzogen diesen einer Kontrolle. Hierbei versuchte der polnische Staatsangehörige zunächst, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, jedoch wurde er nach einer kurzen Verfolgung von den Einsatzkräften eingeholt und gefesselt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Dem 68-Jährigen wird demnach vorgeworfen, am 31.07.2025 einem Reisenden am Hauptbahnhof Nürnberg das Portemonnaie entwendet und anschließend mit der erbeuteten Kreditkarte Bargeld in Höhe von 2400 EUR abgehoben zu haben. Da der Mann nach der Tat untertauchte, wurde der Haftbefehl erlassen.

Der polnische Staatsangehörige wurde am 22.08.2025 durch Beamte der Bundespolizei dem Haftrichter des Amtsgerichts Nürnberg vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Zur Vollziehung der Untersuchungshaft wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

