Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung und Bedrohung in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Ein 63-Jähriger beleidigte und bedrohte am Donnerstag (21.08.2025) mehrere Mitreisende in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige deutsche Staatsangehörige gegen 12:20 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke von Untertürkheim nach Stuttgart-Neckarpark. Im Laufe der Fahrt beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige offenbar zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 16 und 17 Jahren. Durch alarmierte Streifen der Bundespolizei wurde der Tatverdächtige in der Nähe des Haltepunkts Neckarpark angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Gegen den Mann wird nun, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung, ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

