Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann manipuliert in der S-Bahn an seinem Glied

Stuttgart (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) manipulierte ein bislang unbekannter Mann in einer S-Bahn der Linie S6 an seinem Glied.

Gegen 19:50 Uhr betrat der Unbekannte am Bahnhof Feuerbach eine S-Bahn in Fahrtrichtung Weil der Stadt. In der S-Bahn setzte sich der Mann in eine 4er-Sitzgruppe und begann offenbar, in seiner Hose an seinem Glied zu manipulieren. Hierbei soll er eine 21-jährige rumänische Staatsangehörige gezielt angeschaut haben. Die Geschädigte wechselte daraufhin ihren Sitzplatz und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Die 21-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 180 cm großen Mann. Dieser hatte kurze schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein blaues Hemd und eine weiße kurze Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

