Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Montagabend (18.08.2025) in einer S-Bahn der Linie S5. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte ein 28-jähriger somalischer Staatsangehöriger gegen 19:10 Uhr eine S-Bahn der Linie S5 in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Zwischen den Bahnhöfen Zuffenhausen und Ludwigsburg geriet der Mann offenbar zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 29 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen. Hierbei soll der Tunesier seinen Kontrahenten beleidigt haben, woraufhin dieser dem 29-Jährigen mutmaßlich einen Kopfstoß gab. Nach dem Halt der S-Bahn am Bahnhof Ludwigsburg verlagerte sich die Auseinandersetzung offenbar auf den Bahnsteig. Hier soll der tunesische Staatsangehörige mit der Faust auf den Somalier eingeschlagen haben. Couragierte Reisende trennten die beiden Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren