Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung beim Aussteigen

Wittighausen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Samstagabend (16.08.2025) in einer Regionalbahn am Bahnhof Wittighausen.

Gegen 20:20 Uhr wurde der 28-jährige Tatverdächtige zunächst durch den Zugbegleiter einer Regionalbahn auf der Fahrt von Zimmern nach Wittighausen angetroffen. Da der polnische Staatsangehörige mutmaßlich keinen Fahrschein besaß, sollte er den Zug am Bahnhof Wittighausen verlassen. Beim Aussteigen soll der Tatverdächtige einer 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar mehrfach an das Gesäß gefasst haben. Anschließend entfernte sich der Mann vom Tatort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er durch Einsatzkräfte der Landespolizei angetroffen werden. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell