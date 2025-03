POL-PDLD: Landau - Verkehrstauglichkeit in Frage gestellt

Edenkoben (ots) - Am Morgen des 14.03.2024 wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in Edenkoben und Edesheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Im Rahmen der Schulwegüberwachung am Gymnasium in Edenkoben wurde eine 17-jährige Schülerin auf ihrem E-Scooter kontrolliert, da an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. ...

