Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Oberleitung gerissen, S-Bahn evakuiert

Plochingen (ots)

Am Freitag (15.08.2025) fiel eine gerissene Oberleitung im Bereich des Bahnhofs Plochingen auf eine S-Bahn. Diese musste durch die Bundespolizei geräumt werden. Es kam zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine S-Bahn der Linie S1 gegen 14:20 Uhr die Bahnstrecke von Plochingen in Richtung Wernau. Hierbei kam es kurz nach dem Bahnhof Plochingen zu einem Abriss der Oberleitung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 100 Personen in der betroffenen S-Bahn. Nach der Erdung der Oberleitung wurden die Reisenden aufgrund der steigenden Temperatur in der S-Bahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei evakuiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Warum die Oberleitung abriss, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart geführt werden.

