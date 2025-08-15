PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Gesuchter Dieb am Bahnhof festgenommen

Stuttgart (ots)

Am Mittwochmittag (13.08.2025) wurde ein mit Haftbefehl gesuchter Mann am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 33-Jährigen gegen 13 Uhr in der Bahnhofshalle. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde bekannt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Demnach wurde der Mann bereits im Jahr 2022 wegen Diebstahls durch das Amtsgericht Stuttgart zu einer zweimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Nach Widerruf der Bewährung muss er die Haftstrafe nun verbüßen.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

