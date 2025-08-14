Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau schlägt Reisende

Stuttgart (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.08.2025) wurde eine Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart von einer 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 16:25 Uhr am Gleis fünf des Hauptbahnhofs Stuttgart auf. Hier soll die Tatverdächtige auf die 23-Jährige zugekommen sein und dieser unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Nach dem Schlag gegen die 23-Jährige soll die tatverdächtige deutsche Staatsangehörige auch eine weitere, bislang unbekannte Reisende geschlagen haben. Nach der Tat entfernte sich die 36-Jährige offenbar zunächst vom Tatort, jedoch kam sie nur kurze Zeit später erneut auf den Bahnsteig. Hier wurde die Frau von Einsatzkräften der Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell