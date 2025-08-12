PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reanimation am Bahnsteig

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (11.08.2025) kam es am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt zu einer Reanimation. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen musste ein Bahnsteig geräumt werden.

Gegen 21:20 Uhr erlitt ein Reisender in einem Zug am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar einen Herzinfarkt und wurde reanimationspflichtig. Sein Begleiter und weitere Reisende brachten den Mann auf den Bahnsteig und leisteten bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Um eine störungsfreie Versorgung des Patienten zu gewährleisten, wurde der Bahnsteig 6/7 durch Einsatzkräfte der Bundespolizei geräumt und für den Zugverkehr gesperrt. Hierbei verhielten sich einzelne Reisende unkooperativ und äußerten ihren Unmut über die Maßnahme. Auch fertigten unbeteiligte Reisende Videoaufzeichnungen von den Rettungsmaßnahmen an. Der Patient wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Durch die Rettungsmaßnahmen kam es zu Einschränkungen und Verzögerungen im Bahnbetrieb.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:49

    BPOLI S: Jugendliche greifen Reisende und Polizeibeamte an

    Stuttgart (ots) - Am Montagabend (11.08.2025) begingen zwei Jugendliche gleich mehrere Körperverletzungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leisteten die Frauen zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten die beiden 16- und 17-Jährigen gegen 19:30 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Bahnhöfen Esslingen am Neckar und Neckarpark ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:36

    BPOLI S: 57-Jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

    Stuttgart (ots) - Am Freitagmorgen (08.08.2025) hielt sich ein 57-Jähriger mehrfach unbefugt im Gleisbereich auf. Eine S-Bahn musste eine Schnellbremsung durchführen, um ein Erfassen der Person zu verhindern. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige offenbar gegen 07:00 Uhr zunächst zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen unbefugt im Gleisbereich auf. Gegen 07:40 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:34

    BPOLI S: Nach Hausverbot: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.08.2025) verstieß ein 33-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart gegen die Hausordnung der DB AG und kam den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nach. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes leistete der Mann aktiven Widerstand und trat nach den Beamten. Gegen 00:00 Uhr soll der Tatverdächtige am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren