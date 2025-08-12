Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reanimation am Bahnsteig

Stuttgart (ots)

Am Montagabend (11.08.2025) kam es am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt zu einer Reanimation. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen musste ein Bahnsteig geräumt werden.

Gegen 21:20 Uhr erlitt ein Reisender in einem Zug am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar einen Herzinfarkt und wurde reanimationspflichtig. Sein Begleiter und weitere Reisende brachten den Mann auf den Bahnsteig und leisteten bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Um eine störungsfreie Versorgung des Patienten zu gewährleisten, wurde der Bahnsteig 6/7 durch Einsatzkräfte der Bundespolizei geräumt und für den Zugverkehr gesperrt. Hierbei verhielten sich einzelne Reisende unkooperativ und äußerten ihren Unmut über die Maßnahme. Auch fertigten unbeteiligte Reisende Videoaufzeichnungen von den Rettungsmaßnahmen an. Der Patient wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Durch die Rettungsmaßnahmen kam es zu Einschränkungen und Verzögerungen im Bahnbetrieb.

