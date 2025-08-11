Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 57-Jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Am Freitagmorgen (08.08.2025) hielt sich ein 57-Jähriger mehrfach unbefugt im Gleisbereich auf. Eine S-Bahn musste eine Schnellbremsung durchführen, um ein Erfassen der Person zu verhindern.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige offenbar gegen 07:00 Uhr zunächst zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen unbefugt im Gleisbereich auf. Gegen 07:40 Uhr soll sich der Mann zudem im Gleisbereich zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Untertürkheim aufgehalten haben. Um 07:42 Uhr erkannte ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S1 die Person und konnte bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h eine Schnellbremsung einleiten. Nachdem die S-Bahn noch rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen kam, nahm der Triebfahrzeugführer den rumänischen Staatsangehörigen zu sich in die S-Bahn und übergab ihn am Bahnhof Untertürkheim an eine Streife der Bundespolizei.

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 57-Jährige zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

