Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 57-Jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Am Freitagmorgen (08.08.2025) hielt sich ein 57-Jähriger mehrfach unbefugt im Gleisbereich auf. Eine S-Bahn musste eine Schnellbremsung durchführen, um ein Erfassen der Person zu verhindern.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige offenbar gegen 07:00 Uhr zunächst zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen unbefugt im Gleisbereich auf. Gegen 07:40 Uhr soll sich der Mann zudem im Gleisbereich zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Untertürkheim aufgehalten haben. Um 07:42 Uhr erkannte ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S1 die Person und konnte bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h eine Schnellbremsung einleiten. Nachdem die S-Bahn noch rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen kam, nahm der Triebfahrzeugführer den rumänischen Staatsangehörigen zu sich in die S-Bahn und übergab ihn am Bahnhof Untertürkheim an eine Streife der Bundespolizei.

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 57-Jährige zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

