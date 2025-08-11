PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Hausverbot: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.08.2025) verstieß ein 33-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart gegen die Hausordnung der DB AG und kam den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nach. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes leistete der Mann aktiven Widerstand und trat nach den Beamten.

Gegen 00:00 Uhr soll der Tatverdächtige am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart offenbar gegen die Hausordnung der DB AG verstoßen haben, weshalb ihm durch den Sicherheitsdienst ein Hausverbot ausgestellt werden sollte. Da der deutsche Staatsangehörige den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nachkam, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der deutsche Staatsangehörige unkooperativ und wollte sich nicht ausweisen. Zudem gab er mutmaßlich fremde Personalien an. Als der Mann zudem versuchte, die Durchsuchung seiner Person zu verhindern, wurde er zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort leistete der 33-Jährige mehrfach aktiven Widerstand und trat nach den Einsatzkräften.

Aufgrund seines Verhaltens und zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität verblieb der Tatverdächtige bis zum Morgen im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 13:11

    BPOLI S: Diebstahl im ICE

    Stuttgart (ots) - Ein 32-Jähriger entwendete am Mittwoch (06.08.2025) in einem Fernzug das Handy eines schlafenden Reisenden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Tatverdächtige gegen 03:00 Uhr einen ICE von Köln nach Stuttgart. Im Laufe der Fahrt soll der 32-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit einem schlafenden Reisenden das Smartphone entwendet haben. Als der geschädigte deutsche Staatsangehörige den Diebstahl bemerkte und den Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:09

    BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.08.2025) wurde ein 16-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart körperlich angegangen und leicht verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Geschädigte gegen 00:10 Uhr zusammen mit einer weiteren Person am Hauptbahnhof Stuttgart auf, als er offenbar unvermittelt durch den 27-jährigen Tatverdächtigen verbal angegangen wurde. Im weiteren ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 11:03

    BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt

    Ulm (ots) - Ein 56-Jähriger beleidigte am Montag (04.08.2025) eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG während einer Zugfahrt von München nach Ulm. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige gegen 11:15 Uhr einen ICE von München nach Ulm. Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle konnte der bulgarische Staatsangehörige offenbar keinen Fahrschein vorweisen, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Zugbegleiterin kam. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren