Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Hausverbot: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.08.2025) verstieß ein 33-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart gegen die Hausordnung der DB AG und kam den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nach. Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes leistete der Mann aktiven Widerstand und trat nach den Beamten.

Gegen 00:00 Uhr soll der Tatverdächtige am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart offenbar gegen die Hausordnung der DB AG verstoßen haben, weshalb ihm durch den Sicherheitsdienst ein Hausverbot ausgestellt werden sollte. Da der deutsche Staatsangehörige den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht nachkam, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der deutsche Staatsangehörige unkooperativ und wollte sich nicht ausweisen. Zudem gab er mutmaßlich fremde Personalien an. Als der Mann zudem versuchte, die Durchsuchung seiner Person zu verhindern, wurde er zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort leistete der 33-Jährige mehrfach aktiven Widerstand und trat nach den Einsatzkräften.

Aufgrund seines Verhaltens und zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität verblieb der Tatverdächtige bis zum Morgen im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen ihn eingeleitet.

