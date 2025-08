BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt

Esslingen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einer vierköpfigen und einer dreiköpfigen Personengruppe ist es am Samstagabend (02.08.2025) in einem Zug kurz vor dem Bahnhof in Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Gruppen gegen 19:30 Uhr in dem Metropolexpress, welcher in Richtung Reutlingen unterwegs war, ...

mehr