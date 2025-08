Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zug überfährt Fahrrad bei Bad Friedrichshall

Bad Friedrichshall (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch bislang unbekannte Täter ist es am Samstagabend (02.08.2025) am Haltepunkt Bad Friedrichshall - Kochendorf gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses mit einer Geschwindigkeit von etwa 40Km/h in Richtung Mannheim, als er gegen 22:30 Uhr am Haltepunkt Kochendorf ein auf den Gleisen liegendes Fahrrad bemerkte. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte er ein Überfahren nicht verhindern. Durch die Bremsung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der rund 50 Reisenden im Zug verletzt, auch kam es mutmaßlich zu keinen Schäden am Zug.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711550491020 entgegen.

